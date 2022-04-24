Касаткина считает отстранение российских теннисистов оправданным шагом

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об отстранении отечественных спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Мы, игроки, разочарованы тем, что не сможем принять участие в одном из крупнейших турниров. Но сейчас в мире происходят куда более важные и масштабные вещи. Человеческая жизнь намного важнее», — приводит слова Касаткиной Sportschau.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее сербский тренер по теннису Никола Пилич раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) об отстранении российских спортсменов от участия в Уимблдоне.