Бывший тренер Джоковича считает, что теннисисты могут бойкотировать Уимблдон

Короткая ссылка
Сербский тренер по теннису Никола Пилич раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) об отстранении российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.
Бывший тренер Джоковича считает, что теннисисты могут бойкотировать Уимблдон
  • Gettyimages.ru

«Политика слишком глубоко проникла в спорт. Кто-то может сказать: «Если эти теннисисты не играют, мы тоже не будем!» В этот момент мне было бы любопытно посмотреть, какова будет реакция Уимблдона», — приводит слова Пилича Ubi Tennis.

Он добавил, что российские спортсмены не имеют никакого отношения к политике страны. По его словам, они просто хотят играть в теннис.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Новак Джокович вновь осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить