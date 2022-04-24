Бывший тренер Джоковича считает, что теннисисты могут бойкотировать Уимблдон

Сербский тренер по теннису Никола Пилич раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) об отстранении российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Политика слишком глубоко проникла в спорт. Кто-то может сказать: «Если эти теннисисты не играют, мы тоже не будем!» В этот момент мне было бы любопытно посмотреть, какова будет реакция Уимблдона», — приводит слова Пилича Ubi Tennis.

Он добавил, что российские спортсмены не имеют никакого отношения к политике страны. По его словам, они просто хотят играть в теннис.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Новак Джокович вновь осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян.