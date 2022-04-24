Бывший тренер Джоковича считает, что теннисисты могут бойкотировать Уимблдон
- Gettyimages.ru
«Политика слишком глубоко проникла в спорт. Кто-то может сказать: «Если эти теннисисты не играют, мы тоже не будем!» В этот момент мне было бы любопытно посмотреть, какова будет реакция Уимблдона», — приводит слова Пилича Ubi Tennis.
Он добавил, что российские спортсмены не имеют никакого отношения к политике страны. По его словам, они просто хотят играть в теннис.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее Новак Джокович вновь осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян.