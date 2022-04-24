Джокович вновь осудил решение организаторов Уимблдона отстранить россиян

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вновь высказался о решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Я придерживаюсь того, что сказал ранее: нет никакой необходимости отстранять спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности», — заявил Джокович на пресс-конференции.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Новак Джокович назвал безумным решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон.