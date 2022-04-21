Джокович назвал безумным решение о недопуске российских теннисистов на Уимблдон

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Я всегда буду осуждать войну и никогда не поддержу её, будучи сам «ребёнком войны». Я знаю, какие эмоциональные травмы она оставляет», — приводит слова Джоковича «France 24».

По его словам, всем известно, что происходило в Сербии в 1999 году, а также спортсмен отметил, что на Балканах в целом было множество войн в новейшей истории.

«Однако я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется оно безумным. Теннисисты не имеют к происходящему никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — подчеркнул Джокович.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее сообщалось, что в WTA разочарованы решением отстранить россиян от Уимблдона.