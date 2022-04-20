В WTA разочарованы решением отстранить россиян от Уимблдона
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«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением AELTC и LTA о запрете отдельным спортсменам из России и Беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах в Великобритании», — говорится в заявлении на сайте организации.
В WTA подчеркнули, что отдельные спортсмены не должны подвергаться наказаниям за то, что родились не в том месте, и за решения правительств их стран.
«Дискриминация и решение сосредоточить такую дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, несправедливы и неоправданны», — говорится в сообщении WTA.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал абсолютно несправедливым отстранение россиян от участия в Уимблдонском турнире.