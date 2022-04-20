Тарпищев назвал абсолютно несправедливым отстранение российских теннисистов от Уимблдона

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдоне-2022.
Тарпищев назвал абсолютно несправедливым отстранение российских теннисистов от Уимблдона
  • РИА Новости

«Абсолютно несправедливое решение в отношении спортсменов. С каких пор страна дисквалифицирует спортсменов? И за что? В чём виноваты российские и белорусские спортсмены?» — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Президент ФТР также возмущён, что решение было принято без учёта мнения международных теннисных организаций.

«Будучи кем они принимают такое решение? Получается, страна [Великобритания] наезжает на наших спортсменов. С какой стати? Мне это непонятно», — добавил Тарпищев.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение запретить россиянам участие в Уимблдоне.

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