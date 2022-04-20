Тарпищев назвал абсолютно несправедливым отстранение российских теннисистов от Уимблдона
- РИА Новости
«Абсолютно несправедливое решение в отношении спортсменов. С каких пор страна дисквалифицирует спортсменов? И за что? В чём виноваты российские и белорусские спортсмены?» — цитирует Тарпищева РИА Новости.
Президент ФТР также возмущён, что решение было принято без учёта мнения международных теннисных организаций.
«Будучи кем они принимают такое решение? Получается, страна [Великобритания] наезжает на наших спортсменов. С какой стати? Мне это непонятно», — добавил Тарпищев.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение запретить россиянам участие в Уимблдоне.