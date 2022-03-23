«Померил ей давление — оно было очень низкое»: как врач «Енисея» оказал первую помощь пассажирке на борту самолёта

Врач ФК «Енисей» Владимир Фомин предотвратил экстренную посадку самолёта. Команда летела из Калининграда в Красноярск регулярным рейсом с пересадкой в Москве. За час до приземления у одной из пассажирок начался приступ. Специалист быстро оценил её состояние, оказал первую помощь, а затем вплоть до приземления находился рядом и помогал психологически. Госпитализации не потребовалось. Из аэропорта после осмотра медиков девушка отправилась домой, а затем написала благодарность в клуб.

Пугающий случай с участием врача «Енисея» Владимира Фомина произошёл в воскресенье, 20 марта. Команда в хорошем настроении возвращалась домой после гостевого матча ФНЛ с «Балтикой» в Калининграде, в котором одержала победу. Коллектив добирался до Красноярска регулярным рейсом с пересадкой в Москве.

Изначально полёт проходил в штатном режиме, но в воздухе, примерно за час до приземления, одной из пассажирок неожиданно стало плохо. Она села на пол у запасного выхода и не могла ни говорить, ни шевелить руками. Как объяснила девушка позже, подобные приступы с ней случались и раньше, но в последний раз — более двух лет назад, а в воздухе и вовсе ни разу. При этом врачи до сих пор не определили, с чем связано такое поведение организма.

«Когда я спокойна, всё в порядке. Но когда начинаю волноваться, бывают приступы. Они не всегда начинаются во время пика нервного напряжения, имеют накопительный эффект и могут произойти совершенно неожиданно. Когда я дома, просто ложусь головой вниз, кровь начинает поступать и через 30—40 минут прихожу в себя. А если всё начинается в общественном транспорте, может закончиться тяжёлыми последствиями», — объяснила RT Елена Евгращенкова.

На этот раз нервное напряжение было вызвано рядом факторов. Девушка долгое время не могла добраться из Германии в Москву и попасть к сыну. Должна была вылететь домой в конце февраля, но авиасообщение перекрыли, и пришлось искать другие пути на родину. В итоге она сутки ехала на микроавтобусе до границы, а затем села в самолёт в Калининграде.

«В воздухе пыталась заснуть, потому что мы долго находились в дороге, больше суток не смыкала глаз, но так и не смогла, сидеть неудобно. И я чувствую, что мне становится плохо: тошнота, мокрый пот, слабость. Решила: нужно встать, если пройдусь, умоюсь, станет лучше. Не думала, что приступ случится, он обычно немного по-другому начинается. Но когда поднялась, еле сумела добраться до места, где находится запасной выход. Там, слава богу, никто не сидел. Сняла с себя толстовку, так как она была вся мокрая. Но понимаю, сидеть-то тоже не могу, я для этого и встала. А всё же мгновенно происходит. Задача — положить голову как можно ниже. Села на пол, чтобы лечь, и тут подошёл какой-то мужчина, ещё люди. Была уже в спутанном состоянии», — продолжила свой рассказ Елена.

В этот момент к врачу Владимиру Фомину подбежала одна из сотрудниц «Енисея». Она увидела, что женщине стало плохо, и попросила его помочь. Как рассказала Евгращенкова, к этому моменту у неё уже онемел язык и начало сводить руки, поэтому разговаривать она не могла. Только глазами и движениями головы отвечала на вопросы специалиста. Он быстро оценил её состояние, отбросив самые опасные диагнозы, и попросил бортпроводников принести кислород.

«Померил ей давление — оно было очень низкое. Дали кислород, нашатырь, приготовили сладкий чай, который в данном состоянии помогает. Плюс воздействовал на определённые точки тела для поднятия давления и улучшения самочувствия», — объяснил в интервью RT Фомин.

По словам Елены, самым главным в этой ситуации стало внимание со стороны Владимира и чёткое понимание того, что нужно делать.

«Около часа он оставался со мной. Отстранил от остальных людей и лишних вопросов. Стресс оказался сведён к нулю, поэтому я достаточно быстро пришла в себя. А если в этот момент волнение усиливается, у меня всё тело немеет полностью, что самое страшное. Такое однажды произошло в метро. Там куча людей, не можешь принять позу, лечь на лавку, на пол. Уровень стресса может привести к критической ситуации, но в самолёте ничего подобного не случилось», — призналась Елена.

Через некоторое время спазмы стали проходить. Девушка начала разговаривать и отвечать на вопросы. Фомин не отходил от неё ни на шаг, оказывая в первую очередь психологическую помощь.

«Причиной такого коллапса, потери давления с сохранением сознания, скорее всего, стала паническая атака. Что-то её встревожило, накануне плохо спала, плюс ко всему обстановка в самолёте: душно, турбулентность. Всё накопилось. Любой человек, который попадает в подобную ситуацию, потом очень долго приходит в себя. Боится за своё здоровье, не повторится ли это ещё раз. Поэтому очень важно в данной ситуации психологически его сопровождать», — добавил медик.

При приземлении врач также оставался рядом с Еленой. Он сел на соседнее с девушкой кресло, постоянно измерял пульс, разговаривал с ней и отвечал на вопросы.

В подобных случаях, когда человеку на борту становится плохо, не исключена экстренная посадка самолёта. Но в данном случае этого не потребовалось.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

«Конечно, меня сразу спросили, требуется ли экстренная посадка. Я понимал, что данное состояние можно контролировать и ничего дополнительно не нужно. Но обязательно нас должна встретить бригада скорой помощи в аэропорту. Хотя не очень понятно, куда бы мы тогда приземлились — на МКАД?» — объяснил Фомин.

В аэропорту Елену осмотрели врачи, хотя она и считала это излишним.

«Чувствовала, как руки приходят в норму и язык тоже. Значит, пик позади и скорая не нужна. Но он настоял, потому что дальше меня ждала долгая дорога домой», — объяснила девушка.

В итоге Елена благополучно добралась до родных и близких, а затем написала благодарность в «Енисей», предложив в знак признательности свои услуги.

«Я по профессии конструктор одежды и могла бы разработать форму или ещё что-то. Как вариант, если им это нужно. В жизни мы не так часто встречаем смелых, добрых и отзывчивых людей. Владимир Фомин относится к ним, и это ценно», — призналась девушка.

Врач «Енисея», в свою очередь, назвал такое сотрудничество отличной идеей, но отметил, что ему куда важнее тёплые слова Елены.

«Дальше, конечно, уже решать руководству клуба. Возможно, и организуют сотрудничество с ней. Может, это будет интересно и полезно. Но для меня самое главное — её благодарность и то, что она сейчас хорошо себя чувствует», — сказал Фомин.