Директор «Енисея» пообещал добиваться аннулирования результата матча ФНЛ со «СКА-Хабаровском»

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Директор «Енисея» Алексей Иванов прокомментировал судейский скандал в матче седьмого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».
Директор «Енисея» пообещал добиваться аннулирования результата матча ФНЛ со «СКА-Хабаровском»
  • © официальный сайт клуба "СКА-Хабаровск"

«Мы будем добиваться аннулирования результата этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем всё, чтобы честность в футболе оставалась на первом месте», — приводит слова Иванова Instagram клуба.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» со счётом 4:3. При этом команда с Дальнего Востока уступала к 83-й минуте со счётом 1:3. Красноярцы же остались вдевятером, так как были удалены Анзор Саная и Александр Надольский.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Виктор Тренёв подверг критике судейство матча со «СКА-Хабаровском».

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