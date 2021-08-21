Директор «Енисея» пообещал добиваться аннулирования результата матча ФНЛ со «СКА-Хабаровском»

Директор «Енисея» Алексей Иванов прокомментировал судейский скандал в матче седьмого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».

«Мы будем добиваться аннулирования результата этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем всё, чтобы честность в футболе оставалась на первом месте», — приводит слова Иванова Instagram клуба.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» со счётом 4:3. При этом команда с Дальнего Востока уступала к 83-й минуте со счётом 1:3. Красноярцы же остались вдевятером, так как были удалены Анзор Саная и Александр Надольский.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Енисея» Виктор Тренёв подверг критике судейство матча со «СКА-Хабаровском».