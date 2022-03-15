«Он просто плюнул нам в лицо»: работа судьи Мешкова в матче РПЛ с «Ростовом» вызвала шквал гнева у Слуцкого

Заключительный матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его. По мнению специалиста, арбитр «убил команду». Однако ряд экспертов не нашли грубых ошибок в действиях коллеги, в частности, назвали верным его решение удалить на 19-й минуте Виталия Лисаковича. А в комитете по этике РФС пообещали разобрать слова экс-наставника сборной России, если поступит соответствующее обращение.

«Люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел»

21-й тур РПЛ получился богатым на судейские скандалы. В «Спартаке» после поражения от «Краснодара» остались недовольны работой Евгения Кукуляка и подали жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС. Не менее активное обсуждение вызвала гневная отповедь главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. По окончании матча с «Ростовом» специалист не стеснялся в выражениях и жёстко раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова.

Понять его эмоции можно, ведь казанцы потерпели обидное домашнее поражение со счётом 1:2 и упустили возможность сократить отставание от первой восьмёрки турнирной таблицы РПЛ. А одним из решающих моментов противостояния стало удаление лидера хозяев Виталия Лисаковича уже на 19-й минуте. Белорус в центре поля, пытаясь выбить мяч из-под ног Хорена Байрамяна, случайно наступил ему шипами на икроножную мышцу.

Фол получился грубым, но явно ненамеренным. Сам нападающий тут же схватился за голову, демонстрируя, что не хотел нарушать правила. Судья, прибежав к месту, где произошёл эпизод, поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего и сразу показал форварду прямую красную карточку. Помощники на VAR оспаривать решение Мешкова не стали. При этом сам армянин вскоре поднялся на ноги и в итоге спокойно провёл всю игру.

В остальном рефери из Дмитрова сложно заподозрить в предвзятости. Он зафиксировал равное количество фолов (по 13) и показал футболистам «Рубина» всего на один «горчичник» больше (три против двух). А в добавленное ко второму тайму время удалил находящегося в запасе полузащитника южан Кирилла Фольмера за то, что тот не давал сопернику оперативно вбросить аут.

Однако именно судью Слуцкий после финального свистка обвинил во всех бедах. Экс-наставник сборной России порой способен заводиться, но на этот раз превзошёл сам себя. Его флеш-интервью включало в себя большое количество ненормативной лексики. Тренер напомнил, что ещё в прошлом году по окончании одной из встреч Мешков не пожал ему руку, и добавил, что теперь он вообще «убил команду».

«Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Александр Сильянов фолит на Хвиче Кварацхелии и срывает атаку, — он не показывает отложенную вторую жёлтую карточку. В конце два угловых — показывает удар от ворот. Кварацхелии — жёлтую. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всё», — негодовал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Мешкова он назвал пародией на судью и заявил, что его нельзя допускать к обслуживанию матчей РПЛ. Казалось, к пресс-конференции Леонид Викторович должен остыть, однако этого не произошло. Напротив, он продолжил ещё более эмоционально разбирать решения судьи. По словам специалиста, в перерыве он попросил арбитра работать нормально, но эффекта это не возымело.

«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и ещё. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо… Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость», — посетовал Слуцкий.

Более того, в случае дисквалификации тренер пригрозил уехать в родной Волгоград и заниматься там развитием собственной академии. Поддержал коллегу и его помощник Олег Веретенников, который после матча опубликовал в Instagram фотографию Мешкова и сопроводил её подписью «За что это чудо получило квалификацию FIFA?»

Между тем, гневный спич Слуцкого готов разобрать комитет по этике РФС. Его глава Семён Андреев объяснил, что это произойдёт, если поступит соответствующее обращение от руководства лиги или РФС.

«Мешков может обратиться к руководству, чтобы они подали обращение, а потом мы уже будем рассматривать. Лучше спросить у судьи, собирается он подавать жалобу или нет», — заявил Андреев «Спорт-Экспрессу».

Если у тренера работа уроженца Дмитрова вызвала резко негативные эмоции, то другие арбитры, напротив, поддержали коллегу. Например, по мнению Алексея Николаева, Мешков провёл хороший матч, а у наставника казанцев «снесло рамки».

«Судейство не заслуживало такой реакции. В этой игре было принято одно ключевое решение — красная карточка. По этому эпизоду ни у кого не возникло вопросов: футболист Лисакович сразу схватился за голову, поскольку понял, что сделал нечто страшное. Слуцкий сказал, что Мешков в своё время не подал ему руки, поэтому корень зла лежит там», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

В свою очередь, другой бывший рефери, обслуживавший матчи РПЛ, Игорь Федотов, разбирая эпизод с удалением белоруса в своём Telegram-канале, также назвал вердикт арбитра абсолютно верным.

Зато Слуцкого поддержали в «Спартаке». Красно-белые в шутку предложили казанцам записать совместный «дисс на судей».

Конфликт с Мешковым и критика Иванова

Нынешний конфликт наставника «Рубина» с Мешковым далеко не первый. Болельщики прекрасно знают об их неприязненных отношениях. После окончания прошлого сезона специалист обвинил арбитра в том, что тот отказался пожать ему руку после матча заключительного тура с «Ротором». По мнению тренера, такая реакция оказалась связана с его более ранними словами о судьях как обслуживающем персонале.

«Представьте, что следующую игру «Рубина» будет судить Мешков и допустит результативную ошибку. А все теперь знают, что он демонстративно со мной не общается, не жмёт мне руку. Я могу подумать, что он ошибся случайно?» — задавался вопросом Слуцкий.

Любопытно, что после его прихода в «Рубин» в конце 2019 года уроженец Дмитрова обслужил пять встреч команды и только в одной она потерпела поражение — как раз от «Ростова». «Динамо» и ЦСКА были обыграны, а с «Тамбовом» и «Ротором» казанцы разошлись миром. При этом в четырёх предыдущих противостояниях Мешков показал им только одну красную карточку и назначил такое же количество пенальти в их ворота.

Не лучшие отношения у Леонида Викторовича установились и с Сергеем Ивановым. Последний конфликт между ними произошёл уже в текущем сезоне. В сентябре рефери удалил тренера со скамейки во время игры с «Зенитом» (1:3), поскольку он слишком бурно отреагировал на фол против Хван Ин Бома.

«Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Артёма Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне жёлтые карточки. Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета», — негодовал Слуцкий.

Возможно, слова специалиста услышали в руководстве РФС, поскольку Иванов в нынешнем розыгрыше национального первенства матчи казанцев больше не обслуживал.

Предложение бить судей в России и нападки на арбитра в Нидерландах

Однако в неприязни со стороны судей Слуцкий может обвинять только себя, ведь он сам зачастую перегибал палку, комментируя их работу. Чего стоит хотя бы шуточное предложение бить арбитров, прозвучавшее в телепередаче «Детский вопрос» в 2016 году. Тогда же экс-рулевой сборной России признал, что, будучи детским тренером, однажды ударил рефери.

«Правый боковой был нанесён. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда ещё не был женат. Мне показалось, он ухлёстывает за моей девушкой. Поэтому подумал: «Дай-ка двину ему», — вспомнил Слуцкий.

Также по теме «Арбитр Гёзюбююк играет за соперников»: почему в Нидерландах дисквалифицировали Слуцкого Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов за резкие высказывания в адрес судьи...

В ответ судьи РПЛ выступили с открытым письмом, в котором призвали рассмотреть заявления тренера, а также обратились к занимавшему тогда пост главы РФС Виталию Мутко с просьбой разобрать случившееся в комитете по этике. В результате орган вынес специалисту замечание и рекомендовал принести извинения, чего сделано так и не было.

Однако в последние годы Слуцкий отмечал прогресс в российском судействе и благодарил за положительные измененияпредседателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. По его мнению, функционеру удалось «поменять систему».

Впрочем, недовольство рефери наставник высказывал не только на родине. Так, во время работы в «Витессе» из Нидерландов россиянин жёстко раскритиковал Сердара Гёзюбююка. Это произошло после результативной ничьей в матче с ПСВ (3:3) весной 2019-го. Арбитр тогда назначил два пенальти в ворота арнемцев и удалил с поля в концовке Майкела ван дер Верффа. Его решения вызвали гневную реакцию со стороны наставника, который устроил на пресс-конференции настоящее шоу.

«Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал — в том числе почему он не использовал видеоповтор при первом голе. Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом, потому что он просто судья», — подчёркивал Слуцкий.

За эти высказывания Королевский футбольный союз Нидерландов подверг специалиста серьёзным санкциям. Он был дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно.