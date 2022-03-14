Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар» после стабилизации политической ситуации

Агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы колумбийских футболистов «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, заявил, что его клиенты намерены продолжить карьеру в России.

«Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться: один — в Венгрии, другой — в Барселоне», — цитирует Бастера «РБ Спорт».

Напомним, что все легионеры «Краснодара» покинули команду из-за политической ситуации.

Рамирес выступает за «быков» с 2017 года. Он провёл за команду 148 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. На его счету 16 игр, шесть голов и четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернётся в «Атлетико Минейро».