Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар» после стабилизации политической ситуации
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«Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться: один — в Венгрии, другой — в Барселоне», — цитирует Бастера «РБ Спорт».
Напомним, что все легионеры «Краснодара» покинули команду из-за политической ситуации.
Рамирес выступает за «быков» с 2017 года. Он провёл за команду 148 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. На его счету 16 игр, шесть голов и четыре ассиста.
Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернётся в «Атлетико Минейро».