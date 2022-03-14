Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар» после стабилизации политической ситуации

Короткая ссылка
Агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы колумбийских футболистов «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, заявил, что его клиенты намерены продолжить карьеру в России.
Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар» после стабилизации политической ситуации
  • AP
  • © Ina Fassbender

«Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться: один — в Венгрии, другой — в Барселоне», — цитирует Бастера «РБ Спорт».

Напомним, что все легионеры «Краснодара» покинули команду из-за политической ситуации.

Рамирес выступает за «быков» с 2017 года. Он провёл за команду 148 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. На его счету 16 игр, шесть голов и четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернётся в «Атлетико Минейро».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить