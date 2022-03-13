Защитник «Краснодара» Алонсо вернётся в «Атлетико Минейро»

Парагвайский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Хуниор Алонсо намерен покинуть команду.

29-летний футболист на правах аренды перейдёт в бразильский «Атлетико Минейро» до декабря 2022 года, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

Алонсо перешёл в «Краснодар» в январе, однако не провёл в составе российского клуба ни одного матча. Его контракт с командой действует до июня 2025 года.

«Краснодар» из-за сложной политической обстановки ранее покинули швед Виктор Классон, бразильцы Вандерсон и Кайо, норвежец Эрик Ботхейм, эквадорец Кристиан Рамирес, колумбиец Джон Кордоба и француз Реми Кабелла.

«Краснодар» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче с «Краснодаром».