Мостовой считает «Спартак» фаворитом матча с «Краснодаром»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 21-го чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Однозначным фаворитом будет «Спартак». Красно-белые после победы над «Динамо» продолжат свою победную серию», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

По его словам, «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Мостовой считает, что за неделю до этого команда Паоло Ваноли могла обыграть ЦСКА. Однако «Спартаку» немного не повезло.

«Сейчас «Краснодар» без иностранцев, будем привыкать к этому. Думаю, что «Спартак» должен победить», — заключил Мостовой.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее Зелимхан Бакаев заявил, что «Спартак» может поплатиться из-за недооценки «Краснодара».