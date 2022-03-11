Бакаев — о матче с «Краснодаром»: «Спартак» может поплатиться из-за недооценки соперника

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил шансы красно-белых в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с Краснодаром.

«Игра будет тяжёлая. В такой команде, как «Краснодар», не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, то мы поплатимся за это. «Краснодар» умеет играть в футбол», — цитирует Бакаева пресс-служба «Спартака».

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о новичке команды — ямайском форварде Шамаре Николсоне.