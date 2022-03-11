Бакаев — о матче с «Краснодаром»: «Спартак» может поплатиться из-за недооценки соперника
- РИА Новости
«Игра будет тяжёлая. В такой команде, как «Краснодар», не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, то мы поплатимся за это. «Краснодар» умеет играть в футбол», — цитирует Бакаева пресс-служба «Спартака».
Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.
«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.
Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о новичке команды — ямайском форварде Шамаре Николсоне.
Зелимхан Бакаев: «Нельзя недооценивать «Краснодар», там нет слабых игроков» 🗣— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 11, 2022
Видео с предматчевой тренировки и интервью нашего полузащитника – на клубном ютуб-канале: https://t.co/MGmDDqkcJz 🔴⚪️ pic.twitter.com/HsH71edcns