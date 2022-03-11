Ловчев считает, что в «Спартаке» неправильно используют Николсона

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о новичке команды, ямайском форварде Шамаре Николсоне.

«Очень хороший техничный нападающий. Но мне сразу вспоминаются звёзды, которые к нам приезжали: Халк, ЭтоꞌО, Диарра. Мы ждали, что они потянут нас за собой, а вместо этого футболисты, наоборот, расслаблялись и опускались до нашего уровня. Надеюсь, с ним такого не произойдёт. По Николсону видно, что забивной. Но «Спартак» пока неправильно с ним играет. Ему постоянно мяч дают в недодачу. И он даже не реагирует на такие пасы. Команда должна понимать, кто такой Николсон и как его использовать, а не пытаться подогнать под схему. Сегодня он, конечно же, выигрывает позицию у Соболева», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев заявил, что новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли чем-то похож на экс-наставника красно-белых Массимо Карреру.