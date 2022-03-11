Ловчев: Ваноли чем-то похож на Карреру

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, как изменилась команда при новом главном тренере Паоло Ваноли.

«Пока он радует настроем на игру. Но итальянцу тоже надо дать время. Я из того поколения людей, которое работало с Бесковым и Старостиным. Тогда команды создавались годами. А сегодня новая плеяда тренеров — Рахимов, Шалимов, Писарев — становятся заложниками результата. Выиграл три матча — значит, всё в порядке. Если нет, ищут нового специалиста», — сказал Ловчев в интервью RT.

По его мнению, по этой причине у многих команд отсутствует своё лицо, а Ваноли является таким же заложником результата, как и все остальные специалисты.

«Видно, что он очень эмоциональный тренер. Чем-то похож на Карреру, который привёл «Спартак» к чемпионству. Новый специалист тоже не терпит безразличия на поле. Хотя темперамент не всегда нужен. Бесков, например, никогда не подсказывал у бровки, был очень спокоен. Но по его взгляду в раздевалке каждый понимал, что и где сделал не так», — добавил Ловчев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросит КДК РФС отменить штраф Ваноли.