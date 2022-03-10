«Спартак» попросит КДК РФС отменить штраф Ваноли

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб не собирается оплачивать один из штрафов контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в отношении главного тренера Паоло Ваноли.

«Так как Ваноли определённо не опаздывал на пресс-конференцию после матча с «Динамо», «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Главный тренер «Спартака» также оштрафован за выход из технической зоны во время матча с «Динамо».

«Спартак» в матче 20-го тура нанёс поражение в столичном дерби «Динамо» (2:0). Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о руководителях российского футбола.