«Спартак» попросит КДК РФС отменить штраф Ваноли
«Так как Ваноли определённо не опаздывал на пресс-конференцию после матча с «Динамо», «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Главный тренер «Спартака» также оштрафован за выход из технической зоны во время матча с «Динамо».
«Спартак» в матче 20-го тура нанёс поражение в столичном дерби «Динамо» (2:0). Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.
«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).
Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о руководителях российского футбола.