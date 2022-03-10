Салихова резко высказалась о руководителях российского футбола

Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с критикой в адрес руководителей российского футбола за бездействие.

«Время идёт, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что это неприемлемый подход. Супруга владельца «Спартака» задаётся вопросом, почему все клубы должны ждать с каникул руководителей футбола или они нужны только для того, чтобы перерезать ленточки на открытии объектов.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, «Спартак» лишился шанса выступить в 1/8 финала Лиги Европы.

ФИФА также разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее сообщалось, что Неймар и Доннарумма чуть не подрались после поражения от «Реала».