Неймар и Доннарумма чуть не подрались после поражения от «Реала»
- AP
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, между футболистами произошла стычка, которая чуть не переросла в драку. Отмечается, что Неймар упрекнул своего одноклубника в первом пропущенном мяче. Тот в ответ предъявил претензии бразильцу во втором пропущенном голе.
Ситуацию от полноценной драки спасло присутствие рядом футболистов ПСЖ, которые оттащили Неймара и Доннарумму друг от друга.
Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.
Ранее судья написал рапорт в УЕФА из-за агрессивного поведения президента ПСЖ.