Неймар и Доннарумма чуть не подрались после поражения от «Реала»

Между нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» произошёл конфликт (1:3).

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, между футболистами произошла стычка, которая чуть не переросла в драку. Отмечается, что Неймар упрекнул своего одноклубника в первом пропущенном мяче. Тот в ответ предъявил претензии бразильцу во втором пропущенном голе.

Ситуацию от полноценной драки спасло присутствие рядом футболистов ПСЖ, которые оттащили Неймара и Доннарумму друг от друга.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее судья написал рапорт в УЕФА из-за агрессивного поведения президента ПСЖ.