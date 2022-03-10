Судья написал рапорт в УЕФА из-за агрессивного поведения президента ПСЖ

Главный судья ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Пари Сен-Жермен» Данни Маккели написал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Причиной жалобы стало агрессивное поведение президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, сообщает Goal. Он был недоволен судейством, поэтому после матча отправился к судьям, по пути круша всё вокруг.

В рапорте судья заявил, что Аль-Хелаифи и спортивный директор ПСЖ Леонардо пытались войти в судейскую комнату, применив силу, но арбитры заблокировали вход.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее сообщалось, что Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет.