Судья написал рапорт в УЕФА из-за агрессивного поведения президента ПСЖ
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Причиной жалобы стало агрессивное поведение президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи, сообщает Goal. Он был недоволен судейством, поэтому после матча отправился к судьям, по пути круша всё вокруг.
В рапорте судья заявил, что Аль-Хелаифи и спортивный директор ПСЖ Леонардо пытались войти в судейскую комнату, применив силу, но арбитры заблокировали вход.
Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел с турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.
Ранее сообщалось, что Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет.