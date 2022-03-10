Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет
  • AP

Ответная игра с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 1:3 не в пользу парижан. Таким образом, королевский клуб обыграл ПСЖ с общим счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

Месси не смог отметиться забитым мячом в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Тогда «Барселона» играла с «Ливерпулем» в 1/8 финала турнира. Месси не помог команде голами, и каталонский клуб вылетел с ЛЧ.

Ранее Почеттино назвал позором судейство матча «Реал» — ПСЖ.

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