Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Ответная игра с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась со счётом 1:3 не в пользу парижан. Таким образом, королевский клуб обыграл ПСЖ с общим счётом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира.

Месси не смог отметиться забитым мячом в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Тогда «Барселона» играла с «Ливерпулем» в 1/8 финала турнира. Месси не помог команде голами, и каталонский клуб вылетел с ЛЧ.

Ранее Почеттино назвал позором судейство матча «Реал» — ПСЖ.