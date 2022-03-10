Почеттино назвал позором судейство матча «Реал» — ПСЖ

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино раскритиковал арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» Данни Маккели.

«Какой позор! Был фол на Доннарумме. Невозможно молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

В моменте с первым голом на 61-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема пошёл в активный прессинг против голкипера гостей Джанлуиджи Доннарумы, и вынудил его отдать мяч сопернику, после чего Винисиус вернул мяч Бензема, а тот забил. Судья в том эпизоде не усмотрел нарушения со стороны нападающего.

«Реал» обыграл ПСЖ со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал, хотя в первой игре подопечные Карло Анчелотти уступили (0:1).

Ранее Бензема поделился эмоциями после победы над ПСЖ.

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