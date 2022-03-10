Бензема: сегодня все увидели, что «Реал» жив

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам важно было, чтобы болельщики это увидели. Эта победа — для них. ПСЖ — отличная команда, но мы заслужили победу»

Он отметил, что было сложно выйти в следующий раунд, так как «Реал» уступил в первой игре и проигрывал после перерыва в минувшем матче. По его мнению, камбэк во многом зависел от психологии игроков «сливочных», а первый гол является не ошибкой голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумы, а следствием качественного прессинга.

«Когда мы прессингуем, мы можем победить кого угодно. Для нас каждая игра — финал, и сегодня все увидели, что «Реал» жив. Очень горжусь тем, что превзошёл Ди Стефано, эту легенду», — добавил Бензема.

В матче с парижанами Бензема оформил хет-трик. «Реал» обыграл ПСЖ со счётом 3:1 и вышел в четвертьфинал, хотя в первой игре подопечные Карло Анчелотти уступили (0:1).

Ранее сообщалось, что Бензема обогнал Альфредо Ди Стефано и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Реала».