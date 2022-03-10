Бензема обогнал Ди Стефано и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поднялся на третье место по количеству забитых мячей в истории клуба.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (3:1) Бензема оформил хет-трик и достиг отметки в 309 голов за «Реал», обогнав легендарного Альфредо Ди Стефано (308).

Больше забивали только Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

При этом по голам в Лиге чемпионов за «Реал» Бензема с 67 мячами опередил Рауля (66). Рекордсменом по данному показателю также является Роналду (105).

Ранее сообщалось, что Бензема стал первым футболистом в истории, забивавшим в ЛЧ 18 лет подряд.