Бензема обогнал Ди Стефано и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Реала»
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (3:1) Бензема оформил хет-трик и достиг отметки в 309 голов за «Реал», обогнав легендарного Альфредо Ди Стефано (308).
Больше забивали только Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
При этом по голам в Лиге чемпионов за «Реал» Бензема с 67 мячами опередил Рауля (66). Рекордсменом по данному показателю также является Роналду (105).
Ранее сообщалось, что Бензема стал первым футболистом в истории, забивавшим в ЛЧ 18 лет подряд.