Бензема стал первым футболистом в истории, забивавшим в ЛЧ 18 лет подряд

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил очередное уникальное достижение в футбольной Лиге чемпионов.

34-летний форвард стал первым игроком в истории, которому удавалось отличаться в Лиге чемпионов на протяжении 18 лет кряду.

Впервые он забил в главном европейском клубном турнире в 2005 году «Русенборгу». С тех пор Бензема отличается в ЛЧ в каждом сезоне.

В ответном матче 1/8 финала с ПСЖ Бензема оформил хет-трик и помог своей команде победить со счётом 3:1 и выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Бензема стал самым возрастным футболистом, оформившим хет-трик в Лиге чемпионов.