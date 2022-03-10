Бензема стал самым возрастным футболистом, оформившим хет-трик в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил историческое достижение в футбольной Лиге чемпионов.

Француз стал самым возрастным игроком в истории, которому удавалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов. Бензема забил три мяча в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала турнира в возрасте 34 лет и 80 дней. Причём для этого форварду потребовалось всего 17 минут.

Предыдущим рекордсменом являлся его соотечественник Оливье Жиру, который в составе «Челси» оформлял хет-трик в ворота «Севильи» в 34 года и 63 дней.

Ранее сообщалось, что хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть ПСЖ и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.