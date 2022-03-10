Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть ПСЖ и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд на 39-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе. При этом арбитр отменил ещё два мяча Мбаппе из-за офсайда. В составе «Реала» же хет-трик оформил Карим Бензема, который забивал на 61-й, 76-й и 78-й минутах.

Таким образом, «Реал» вышел в 1/4 финала турнира по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре в Париже победил ПСЖ (1:0).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» и пробился в четвертьфинал ЛЧ.