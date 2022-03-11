«Попали пальцем в небо»: Ловчев — о трансферах ЦСКА, харизме Ваноли и утопии Галицкого

Московские «Спартак» и ЦСКА на поле демонстрируют более интересную игру, чем их соперники по 21-му туру РПЛ — «Краснодар» и «Локомотив» соответственно. Об этом в интервью RT заявил экс-футболист Евгений Ловчев. По его мнению, команды Алексея Березуцкого и Паоло Ваноли успешно поработали на трансферном рынке и угадали с новичками, в то время как их оппоненты оказались в сложной ситуации из-за ухода тренеров и легионеров. Также специалист отметил серьёзные проблемы железнодорожников в обороне и предположил, что может помочь подопечным Алексея Антонюка взять верх над конкурентом.

Тренеры не привносят в команды изюминку

— В эти выходные выделяются два матча тура: «Локомотив» — ЦСКА и «Спартак» — «Краснодар». Можно ли сказать, что для «быков» и железнодорожников эти встречи станут лакмусовой бумажкой и покажут истинное положение дел в коллективах?

— С одной стороны, да, потому что у них будут серьёзные соперники. Но с точки зрения игры — нет. Мы знаем, в какой ситуации команды. В обоих клубах ушли тренеры, а в «Краснодаре» — ещё и легионеры. Чтобы можно было увидеть новое лицо коллективов, должно пройти время. Приглашённым специалистам надо наладить работу, пары недель для этого недостаточно.

— «Краснодару» ещё нужно и с составом определяться: выбирать, кого именно подтягивать из академии.

— Несколько лет назад я приезжал туда по приглашению руководства клуба. Мне показали футбольные поля, всю инфраструктуру. Попали на какой-то детский турнир. Было очень много зрителей: родители и друзья футболистов. Тогда Галицкий сказал: «Это моя будущая команда и мои болельщики. Хочу, чтобы за клуб выступали только свои воспитанники». Я ему ответил: «Это утопия. Как только у тебя появится хороший мальчик, приедут из Москвы и станут обещать золотые горы ребёнку и его родителям». Прошло время. Сначала вырос Игнатьев, потом Шапи, ещё и ещё. Но у руководства пришло понимание, что всё равно необходимы иностранцы — в помощь молодёжи. Однако теперь легионеры уехали, остались только свои воспитанники. То, что Галицкий и хотел.

— В матче с «Уралом» они справились. Получится ли со «Спартаком»?

— В последней встрече ребята бегали, отрабатывали. Но чтобы увидеть именно игру, нужно время. В составе остались опытные футболисты — тот же Ионов. Есть представители сборной России: в воротах играет Сафонов. На подходе к национальной команде Сперцян. Они старались, но чувствовалось, что иногда возникала паника на поле. Им нужно время сыграться.

К слову, иностранцы уехали, но это временно. Латиноамериканцы, африканцы продолжат к нам приезжать на заработки. Денег в российском футболе станет меньше, однако они всё равно будут. С европейцами сложнее. Но и клубы должны теперь тщательнее подходить к их выбору. Ведь получается, именно Крыховяк уговорил всех приостановить контракты с «Краснодаром». При этом надо понимать, что ФИФА разрешила покинуть Россию только до 30 июня, а после все должны вернуться.

— Как изменился «Спартак» при Ваноли?

— Пока он радует настроем на игру. Но итальянцу тоже надо дать время. Я из того поколения людей, которое работало с Бесковым и Старостиным. Тогда команды создавались годами. А сегодня новая плеяда тренеров — Рахимов, Шалимов, Писарев — становится заложниками результата. Выиграл три матча — значит, всё в порядке. Если нет, ищут нового специалиста. Но из-за этого у команд нет своей изюминки: того, что именно этот тренер привнёс в коллектив и чем бы он отличался от остальных. Отсутствует своё лицо.

Такой же заложник результата и Ваноли. Видно, что он очень эмоциональный тренер. Чем-то похож на Карреру, который привёл «Спартак» к чемпионству. Новый специалист тоже не терпит безразличия на поле. Хотя темперамент не всегда нужен. Бесков, например, никогда не подсказывал у бровки, был очень спокоен. Но по его взгляду в раздевалке каждый понимал, что и где сделал не так.

— Как выражается борьба Ваноли с безразличностью, помимо поведения у бровки?

— Например, в матче на Кубок страны. Команда повела в четыре мяча и начала сбавлять обороты. Тренер произвёл замены, и это сработало, вновь появилось движение на поле. Футболисты старались дорабатывать до конца. Или же в игре с ЦСКА, которую красно-белые провели просто безобразно. Те, кто не боролся, в следующей встрече остались на скамейке запасных.

«Спартак» должен научиться использовать Николсона

— В матче с «Динамо» команда тоже смотрелась неплохо. Например, Бакаев старался доигрывать эпизоды до конца.

— Но это Бакаев. Он понимает, насколько принципиален матч с бело-голубыми. К сожалению, сегодня большие контракты влияют на сознание футболистов, они начинают себя жалеть. Раньше противостояние с динамовцами считалось одним из самых принципиальных. Мы готовы были умирать на поле. Здесь же «Спартак» повёл в счёте и начал зачем-то удерживать этот результат. Соперник играл в меньшинстве и при этом умудрялся создавать моменты у чужих ворот.

— То есть вы бы в своё время, наоборот, довели дело до разгрома?

— Конечно, добивали бы их до конца. Любая команда так бы поступила. Даже сам Ваноли после матча признался, что его коллектив в концовке ослабил давление на соперника, подчеркнув, что не нужно этого делать впредь.

— Какое впечатление оставляет Николсон?

— Очень хороший техничный нападающий. Но мне сразу вспоминаются звёзды, которые к нам приезжали: Халк, Это’О, Диарра. Мы ждали, что они потянут нас за собой, а вместо этого футболисты, наоборот, расслаблялись и опускались до нашего уровня. Надеюсь, с ним такого не произойдёт.

По Николсону видно, что забивной. Но «Спартак» пока неправильно с ним играет. Ему постоянно мяч дают в недодачу. И он даже не реагирует на такие пасы. Команда должна понимать, кто такой Николсон и как его использовать, а не пытаться подогнать под схему. Сегодня он, конечно же, выигрывает позицию у Соболева.

— «Краснодар» в матче со «Спартаком» может нивелировать недостаток опыта и мастерства желанием?

— Конечно, во все времена работало правило, что порядок и настрой бьёт класс. Конечно, «Спартак» выглядит более мастеровитым, но желание молодёжи отличиться в противостоянии с таким соперником может сыграть свою роль.

«Локомотив» спасёт только случай

— В «Локомотиве» после ухода Гисдоля теперь Пашинин. В первом матче в соперниках был явный аутсайдер. Тем не менее что-то уже можно сказать о работе тренера?

— В «Химках» играют Жирков, Глушаков, Мамаев, неплохие иностранцы. Я бы не назвал их по составу явными аутсайдерами. Но в турнирной таблице, да, они далеко внизу. Что касается «Локомотива», то здесь, мне кажется, главная проблема в руководстве, в тех людях в РЖД, кто выделяет команде деньги. Когда клубом руководили Сёмин и Филатов, было понятно, что они не сделают команде хуже. Будучи футбольными людьми, оба помогли железнодорожникам вырасти из пятого колеса, как мы их называли, в серьёзный коллектив, который завоевал чемпионство, Кубок, стабильно выступал в еврокубках.

— Почему пятое колесо?

— Они в моё время всегда болтались внизу турнирной таблицы: то вылетали в первый дивизион, то возвращались. В отличие от остальных московских команд.

— И теперь всё развалено?

— Да, сейчас пришли люди, которые разрушили «Локомотив». Футболисты могут выстрелить в одном матче, но в долгосрочной перспективе я от них ничего не жду. И такая ситуация в руководстве у многих клубов. Посмотрите на ЦСКА. Пока всем руководил Гинер, клуб был достаточно стабильным. Да, возможно, излишне закрыт, но, как только появились ВЭБ и Орешкин, всё пошло-поехало. История с Оличем просто удивительная. Плюс ко всему игроков привозили в команду, а они даже одного матча не проводили на поле. Да и в «Спартаке» не лучше. Ситуация с Заремой и Поповым: они вывалили всю кухню российского футбола наружу.

— На фоне «Локомотива» армейцы выглядят фаворитами?

— Да. Они сейчас угадали с трансферами. Как в своё время с Вагнером Лавом, Жо, Карвальо. Попали пальцем в небо. С приходом Языджи и других новичков коллектив на поле стал выглядеть интереснее. Раньше думали, что Ахметов вырастет, Кучаев заиграет, но не получилось. А сейчас они взяли квалифицированных хавбеков, и ситуация резко изменилась. Есть же такая поговорка: «Скажи, кто у тебя в полузащите, и я скажу, что у тебя за команда». Так и здесь. Если выбирать между «Локомотивом» и ЦСКА, то, конечно, армейцы предпочтительнее. У них к тому же и победная серия из четырёх матчей в чемпионате. «Локомотив» в данном случае может спасти только случай. Потому что по игре в защите у железнодорожников в матче с «Химками» был полный бардак.

— В последних четырёх матчах ЦСКА не пропускает. Наладились взаимодействия в обороне?

— Это в том числе связано с усилением в полузащите. Ребята приехали за неделю до старта чемпионата, поэтому командную игру за это время не наладишь. Но мне очень нравится, как братья Березуцкие ведут себя по отношению к футболу. Спокойные, дают нормальные, грамотные комментарии до и после матчей. И это, безусловно, подкупает.

— В «Локомотиве» можно что-то исправить, оставив Пашинина?

— Я думаю, что этого не произойдёт. Если только Цорн и остальные совсем плюнут на команду. Но маловероятно. У меня до сих пор не укладывается в голове, как можно было убрать Николича и поставить непонятно кого. Поэтому очень грустно следить за «Локомотивом». Даже Сёмин переживает, его детище. Говорит, что в любое время готов вернуться.

— Но это возможно, только если уйдёт нынешнее руководство.

— К сожалению, во всём мире сегодня проявляется истинное отношение к нам, иностранцев в Россию заманивают только деньги. Как в своё время сюда приехали Роберто Карлос и Это’О, так сейчас и зарубежные начальники в «Локомотиве».