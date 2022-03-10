Карпин возглавил «Ростов» с сохранением поста тренера сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».
Карпин возглавил «Ростов» с сохранением поста тренера сборной России
  • РИА Новости

«Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России», — сообщает пресс-служба «Ростова».

При этом Карпин сохранил пост главного тренера сборной России. Он сможет совмещать два поста до возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить