Карпин возглавил «Ростов» с сохранением поста тренера сборной России
- РИА Новости
«Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России», — сообщает пресс-служба «Ростова».
При этом Карпин сохранил пост главного тренера сборной России. Он сможет совмещать два поста до возвращения национальной команды к международным соревнованиям.
Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.
Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.
Валерий Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) March 10, 2022
Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России.
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