Карпин возглавил «Ростов» с сохранением поста тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

«Валерий Георгиевич вновь будет работать в нашем клубе, оставаясь при этом главным тренером сборной команды России», — сообщает пресс-служба «Ростова».

При этом Карпин сохранил пост главного тренера сборной России. Он сможет совмещать два поста до возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.