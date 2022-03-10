CAS не будет рассматривать апелляции РФС к ФИФА и УЕФА в ускоренном порядке
- РИА Новости
CAS должен вынести решения на этой и следующей неделях по двум апелляциям, сообщает пресс-служба РФС.
ФИФА и УЕФА наложили санкции на российские клубы и сборные. РФС обратился в CAS в ответ на это решение.
Сборная России не сможет принять участие в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение Международной федерации футбола исключить сборную России из квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.