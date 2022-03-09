Тренер сборной Швеции: ФИФА наконец приняла правильное решение в отношении России

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) исключить сборную России из квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«ФИФА наконец приняла правильное решение в отношении России, но, к сожалению, со спортивной точки зрения оно совершенно неприемлемо. Но все наши усилия сосредоточены на подготовке к матчу со сборной Чехии», — заявил тренер.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может оспорить выход Польши в финал отбора ЧМ-2022.