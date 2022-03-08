В Госдуме считают, что Россия может оспорить выход Польши в финал отбора ЧМ-2022

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) исключить сборную России из квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я бы на месте поляков сейчас не радовался и не расслаблялся. Решение ФИФА не имеет ничего общего с законом. Сегодня же было объявлено, что РФС подал жалобу на исключение в CAS», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что решение ФИФА эмоциональное и неоправданное. Он не исключает, что такой вердикт вынесен под давлением спонсоров. По мнению Свищёва, у сборной России есть шанс отстоять своё право на выступление в стыковых матчах.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее в Чехии отреагировали на решение ФИФА исключить Россию из стыков ЧМ.