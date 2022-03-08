В Чехии отреагировали на решение ФИФА исключить Россию из стыков ЧМ
«Решение ФИФА ожидаемое. Оно было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стыковом матче со сборной Швеции. То, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт», — цитирует главу FACR Петра Фоусека пресс-служба организации.
Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.
Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решениям ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо, Малком и Алберто намерены остаться в «Зените».