В Чехии отреагировали на решение ФИФА исключить Россию из стыков ЧМ

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Футбольная ассоциация Чехии (FACR) выступила с заявлением по поводу исключения сборной России из квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Решение ФИФА ожидаемое. Оно было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стыковом матче со сборной Швеции. То, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт», — цитирует главу FACR Петра Фоусека пресс-служба организации.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решениям ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо, Малком и Алберто намерены остаться в «Зените».

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