The Sun: несколько игроков «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций на Абрамовича

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Некоторые футболисты «Челси» могут покинуть лондонскую команду по окончании сезона из-за санкций, которые ввело правительство Великобритании в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.
The Sun: несколько игроков «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций на Абрамовича
  • Gettyimages.ru

Дело в том, что ограничения запрещают подписывать клубу новые контракты с футболистами, сообщает The Sun.

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер смогут покинуть клуб этим летом, потому что соглашения с игроками рассчитаны до конца сезона-2021/22.

Напомним, что Абрамович был введён Британией в санкционный список, из-за чего активы российского бизнесмена в стране будут заморожены. Клуб по-прежнему может продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность, в связи с полученной на это лицензией.

Ранее сообщалось, что на «Челси» наложен запрет на продажу билетов и атрибутики.

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