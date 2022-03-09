Поляки рады, шведы недовольны: как в мире реагируют на решение ФИФА отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022

Решение ФИФА отстранить сборную России от стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 и автоматически отправить в следующий раунд команду Польши вызвало неоднозначную реакцию футбольной общественности. По мнению генерального секретаря Шведского футбольного союза Хокана Шёстранда, нарушен спортивный принцип, так как коллективу Валерия Карпина не нашли замену. В Чехии назвали предложенный вариант ожидаемым и признались, что тренерский штаб уже давно изучает потенциального соперника. Российские специалисты сохраняют веру в справедливость CAS, который зарегистрировал апелляцию РФС.

Швеция не согласна с решением ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковом матче отборочного раунда ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта. Команда Польши автоматически прошла дальше и теперь в финале плей-офф встретится с победителем встречи Швеция — Чехия. При этом игра Украины с Шотландией, запланированная на ту же дату, состоится только в июне.

На такое решение ФИФА в мире футбола отреагировали по-разному. В Польском футбольном союзе обрадовались, что смогли добиться своего. Именно PZPN первым заявил о нежелании выходить на поле против подопечных Валерия Карпина в связи со спецоперацией России на Украине.

Также по теме Воссоединение Карпина и Дзюбы и матч с молодёжкой: как развивается ситуация вокруг сборной России Сборная России по футболу проведёт учебно-тренировочный сбор и сыграет один товарищеский матч, несмотря на отстранение от чемпионата...

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

В свою очередь, в Швеции остались недовольны тем, что ФИФА не стала искать замену России в стыковом матче. Таким образом, по мнению генерального секретаря SvFF Хокана Шёстранда, поляки получили преимущество.

«Наша позиция была ясной, мы сообщили ФИФА, как видим предстоящий плей-офф. Мы считаем, что со спортивной точки зрения разумным и более справедливым было бы дать Польше нового соперника в полуфинале. Мы понимаем, что для ФИФА это был бы сложный пазл, но для всех команд должны быть одинаковые условия, то есть игра и победа в двух матчах», — приводит слова чиновника пресс-служба SvFF.

При этом главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отметил, что его коллектив постарается победить, даже несмотря на преимущество, которое получила Польша.

«Все наши усилия сосредоточены на подготовке к матчу с Чехией. Мы хотим поехать на чемпионат мира и сделаем всё, чтобы туда попасть», — заявил специалист.

Наиболее нейтрально высказались в Федерация футбола Чехии. Председатель FACR Петр Фоусек заявил, что был готов к такому решению ФИФА.

«Это наиболее вероятный из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стартовом матче в Швеции. То, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт: если мы хотим играть на чемпионате мира, нам просто нужно иметь дело с двумя соперниками. Так что ситуация для нас не изменилась», — приводит слова чиновника пресс-служба организации.

Кроме того, тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы признался, что команда уже давно начала анализировать игру поляков.

В России верят в CAS

Тем временем, российские специалисты не теряют надежды оспорить решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). В Лозанне подтвердили, что зарегистрировали апелляцию РФС на отстранение национальных сборных и клубов от участия в международных соревнованиях. Правда, по словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, разбирательство может затянуться надолго.

«Наш протест в CAS никакой связи с решением ФИФА не имеет — это параллельные структуры. Когда CAS рассмотрит наш протест, неизвестно. Это может занять как неделю, так и два месяца. Мне бы хотелось, чтобы это решение поменялось. Юридических оснований для нашего отстранения нет — это чистая политика. Если CAS будет руководствоваться положением ФИФА и УЕФА, то он не найдёт никаких оснований для нашего отстранения. Допускаю ли я, что решение может измениться? Я верю в это», — признался специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортивный юрист Евгений Морозов, в свою очередь, отметил: если CAS удовлетворит апелляцию РФС после стыковых матчей, их результаты будут аннулированы.

«Решение ФИФА на сегодняшний день с учётом того, что РФС подал жалобу в Лозаннский суд, юридически ещё не вступило в законную силу. Оно не вступит в силу до тех пор, пока апелляция будет удовлетворена или не удовлетворена CAS. Если суд скажет, что решение ФИФА является нелегитимным, и удовлетворит апелляцию РФС, а до момента вынесения решения будут сыграны какие-то матчи, соответственно, они будут подлежать аннуляции», — сказал специалист «Газете.Ru».

Что касается шансов РФС выиграть дело в суде, то, по мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, они всегда 50 на 50.

«Это арбитры, которые из своих субъективных представлений принимают решение. Сказать однозначно, как те или иные судьи воспримут доводы разных сторон, невозможно. Юридически такое решение выглядит как минимум странно. Оно не соответствует регламенту ФИФА. Но, например, в фигурном катании CAS по принципу справедливости отошёл от буквы регламента, потому что кодекс был неправильным. Однако, полагаю, политический контекст может повлиять на принятие решения», — считает Анцелиович.

При этом бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников обратил внимание, что если суд окажется на стороне РФС, то команда Валерия Карпина автоматически поедет в Катар, поскольку Швеция, Чехия и Польша не хотят с ней играть и готовы на техническое поражение.

«В этой ситуации сложно сказать, как решит CAS, когда все против того, чтобы играть. Получается, мы просто уже в Катаре на чемпионате мира, если все участники нашей сетки против матчей. Как на это посмотрит CAS. Наверное, нет каких-то оснований исключать нашу сборную по правилам, но увидим, что они скажут. Я думаю, что шансов не так много, хотя на Олимпиаде суд выступил в пользу фигуристки Камилы Валиевой», — отметил бывший футболист.