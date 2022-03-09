Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поделился информацией об изменениях в сетке трансляций на спортивном канале.

Об этом сообщается в Telegram-канале продюсера.

«На федеральном «Матче» мы уделим большее внимание баскетболу, волейболу и гандболу, продолжим показывать РПЛ и захватывающие серии игр в плей-офф КХЛ», — написал Тащин.

По его словам, 12 марта в эфир вернётся биатлон с трансляцией Кубка России в Уфе и в привычном объёме продолжится показ футбольных еврокубков и Серии А.

«Наша позиция остаётся неизменной — спорт и спортсмены должны оставаться вне политики и лозунгов», — добавил Тащин.

Напомним, Английская премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России. В дальнейшем руководство собирается расторгнуть контракт с «Матч ТВ», который транслирует матчи Кубка Англии.

Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отреагировал на решение бронзового призёра Олимпиады в Пекине Ульяны Нигматуллиной сняться с финала Кубка России.