Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на «Матч ТВ»
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Об этом сообщается в Telegram-канале продюсера.
«На федеральном «Матче» мы уделим большее внимание баскетболу, волейболу и гандболу, продолжим показывать РПЛ и захватывающие серии игр в плей-офф КХЛ», — написал Тащин.
По его словам, 12 марта в эфир вернётся биатлон с трансляцией Кубка России в Уфе и в привычном объёме продолжится показ футбольных еврокубков и Серии А.
«Наша позиция остаётся неизменной — спорт и спортсмены должны оставаться вне политики и лозунгов», — добавил Тащин.
Напомним, Английская премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России. В дальнейшем руководство собирается расторгнуть контракт с «Матч ТВ», который транслирует матчи Кубка Англии.
Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов отреагировал на решение бронзового призёра Олимпиады в Пекине Ульяны Нигматуллиной сняться с финала Кубка России.