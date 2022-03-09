Черезов отреагировал на решение Нигматуллиной сняться с финала Кубка России

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался о снятии бронзовой призёрки Олимпиады в Пекине Ульяны Нигматуллиной с финала Кубка России.

«Ульяна, конечно, примет участие в чемпионате России. Решение о пропуске этапа Кубка России было принято тренерским штабом, с которым она работает. Не думаю, что ехать на Кубок России или нет — это принципиальный момент», — заявил Черезов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под его эгидой. 17 марта на заседании исполкома будет вынесен вопрос о лишении России и Белоруссии членства в организации.

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