Непряева с восхищением высказалась об успехах Большунова

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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала успехи трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в сезоне-2021/22.
Непряева с восхищением высказалась об успехах Большунова
  • globallookpress.com
  • © Lubos Pavlicek/CTK

«Действительно, есть один парень, на фоне которого все мои успехи так себе. Спокойно ли отношусь к этому? Меня это вообще не задевает, наоборот, круто, что у нас в команде есть человек, на которого хочется равняться», — цитирует ТАСС Непряеву.

Непряева призналась, что её мотивирует пример Большунова. Он добавила, что ещё не встречала людей, которые бы так ответственно подходили к своему делу.

Большунов на Играх-2022 завоевал пять медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую). Непряева в Пекине выиграла три награды (одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую). Российская лыжница также победила в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала, как сборная России выезжала из Норвегии.

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