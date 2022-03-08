Непряева — об отъезде с КМ: в Норвегии было реально небезопасно и страшновато

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала, как сборная России выезжала из Норвегии.

«Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, это было бы небезопасно», — цитирует Непряеву «Спорт-Экспресс».

26-летняя лыжница досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Непряева заявила, что возможная подготовка к следующему сезону в России пойдёт на пользу.