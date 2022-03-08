Непряева: возможная подготовка к следующему сезону в России пойдёт на пользу
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«Для меня это даже плюс, мне у нас нравится. Малиновка — просто навсегда в моём сердце. У нас реально хорошие условия в России», — цитирует Непряеву «Спорт-Экспресс».
26-летняя лыжница подчеркнула, что, если спортсмен по-настоящему мотивирован, подготовка в России не повлияет на результаты.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой.
Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Александр ранее Большунов заявил, что не будет смотреть этапы Кубка мира по лыжным гонкам.