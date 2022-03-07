Большунов заявил, что не будет смотреть этапы Кубка мира по лыжным гонкам

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, будет ли он смотреть оставшиеся этапы Кубка мира сезона-2021/22.

«Этапы Кубка мира на данный момент уже даже не собираюсь смотреть, неактуально. Что касается марафона в Хольменколлене, цель была его выиграть. Но получилось, что пришлось приехать в Россию и здесь порадовать болельщиков, выиграть», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ». 

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Кристина Резцова рассказала, почему ей проще перенести отстранение IBU, чем другим.

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