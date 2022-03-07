Кристина Резцова рассказала, почему ей проще перенести отстранение IBU, чем другим

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Кристина Резцова рассказала, как относится к отстранению российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Кристина Резцова рассказала, почему ей проще перенести отстранение IBU, чем другим
  • РИА Новости

«Без гонок тяжело. Я настраивалась на окончание сезона, была мотивирована, несмотря на то что уже прошла Олимпиада. Но мне, наверное, проще, чем остальным, потому что у меня дома дочь, я сейчас по максимуму уделяю ей внимание», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Она призвала болельщиков не унывать и смотреть на российских биатлонистов во внутренних соревнованиях.

Напомним, что 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под его эгидой. 17 марта на заседании исполкома будет вынесен вопрос о лишении России и Белоруссии членства в организации.

Ранее сообщалось, что Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить