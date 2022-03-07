Кристина Резцова рассказала, почему ей проще перенести отстранение IBU, чем другим

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Кристина Резцова рассказала, как относится к отстранению российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Без гонок тяжело. Я настраивалась на окончание сезона, была мотивирована, несмотря на то что уже прошла Олимпиада. Но мне, наверное, проще, чем остальным, потому что у меня дома дочь, я сейчас по максимуму уделяю ей внимание», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Она призвала болельщиков не унывать и смотреть на российских биатлонистов во внутренних соревнованиях.

Напомним, что 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под его эгидой. 17 марта на заседании исполкома будет вынесен вопрос о лишении России и Белоруссии членства в организации.

Ранее сообщалось, что Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России.