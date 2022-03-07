Щербакова: Этери Георгиевна не просто тренирует, а постоянно разговаривает с нами

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что с переходом в группу Этери Тутберидзе она стала серьёзней относиться к фигурному катанию.
Щербакова: Этери Георгиевна не просто тренирует, а постоянно разговаривает с нами
  • РИА Новости

«Этери Георгиевна не просто тренирует, а постоянно разговаривает с тобой — и моё отношение к делу со временем стало более осознанным. В её группе я стала делать тройные прыжки и тогда начала понимать, что это уже не просто хобби, теперь я не просто прихожу и делаю то, что мне нравится», — цитирует Щербакову Elle.

Напомним, фигуристка выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно прокатала короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

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