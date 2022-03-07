Жулин: смена спортивного гражданства — некое предательство

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал возможную смену гражданства российских фигуристов из-за невозможности участвовать в международных турнирах.

«Это очень тяжело спрогнозировать, потому что ситуация действительно непростая. Вообще, смена спортивного гражданства — некое предательство в данном случае: возникло трудное положение, а ты взял и свалил. И как потом на таких спортсменов будут смотреть болельщики?» — цитирует Жулина Sport24.

При этом он добавил, что люди столько тренировались, а теперь лишаются возможности выступать на международном уровне. Он отметил, что не берётся никогда осуждать.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участиях в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее Навка назвала провалом и позором отстранение российских паралимпийцев от Игр в Китае.