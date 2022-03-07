Навка назвала провалом и позором отстранение российских паралимпийцев от Игр в Китае

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить сборную России от участия в Играх 2022 года в Пекине.

«Назвать такое решение международных спортивных организаций кроме как провалом и позором принципов спорта я не могу. Наши спортсмены-паралимпийцы — одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые восемь лет ждали участия в этих играх!» — написала Навка в своём Instagram.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине. Турнир проходит в Китае с 4 по 13 марта.

Напомним, что правила МПК не позволили Паралимпийскому комитету России оспорить решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пекине в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что Туктамышева выступит перед матчем КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

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