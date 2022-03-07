Туктамышева выступит перед матчем КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выступит в четвёртом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между «Авангардом» и «Ак Барсом».

«На матче 8 марта у нас будет специальный гость — чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева!» — передаёт пресс-служба «Авангарда» в Twitter.

«Авангард» и «Ак Барс» сыграют в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. Омский клуб одержал победы в трёх предыдущих играх.

Напомним, что Туктамышева не попала в основной состав сборной России по фигурному катанию и не выступила на Олимпиаде в Пекине. В настоящий момент она готовится принять участие в Кубке Первого канала. Российские фигуристы из-за санкции ISU не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в конце марта в Саранске.