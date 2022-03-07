РИА Новости: Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в конце марта в Саранске

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Командный Кубок Первого канала по фигурному катанию состоится в 20-х числах марта.
РИА Новости: Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в конце марта в Саранске
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  источник, знакомый с ситуацией. Изначально соревнования должны были пройти в Москве с 4 по 6 марта, но их перенесли.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. С 21 по 27 марта пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить на турнире.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о решении ISU отстранить российских спортсменов от соревнований.

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