«Уралкалий» потребовал от Haas вернуть деньги за 2022 год

Российская компания «Уралкалий», которая была титульным спонсором команды «Формулы-1» Haas, потребовала вернуть деньги за спонсорство в 2022 году и пригрозила судом.

«Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм и понесённых убытков», — сообщает пресс-служба компании.

Возвращённые командой деньги будут направлены в фонд We Compete As One, который будет оказывать поддержку спортсменам для участия в соревнованиях.

Напомним, команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды россиянином Никитой Мазепиным.

Ранее Мазепин заявил, что не собирается возвращаться в Haas.