«Уралкалий» потребовал от Haas вернуть деньги за 2022 год
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«Уралкалий» планирует защищать свои интересы в соответствии с применимыми юридическими процедурами, в том числе оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм и понесённых убытков», — сообщает пресс-служба компании.
Возвращённые командой деньги будут направлены в фонд We Compete As One, который будет оказывать поддержку спортсменам для участия в соревнованиях.
Напомним, команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды россиянином Никитой Мазепиным.
Ранее Мазепин заявил, что не собирается возвращаться в Haas.