Мазепин заявил, что не хочет возвращаться в Haas

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Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин заявил о том, что не вернётся в Haas.

«Я почувствовал облегчение, когда ФИА разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе. Я надеялся, что смогу выступить. Но всё поменялось, и я потерял мечту, ради которой работал всю жизнь. Хорошо сохранить все варианты возможными, но я не хочу возвращаться туда, где меня не хотят видеть», — заявил Мазепин на пресс-конференции.

FIA приняла решение наложить пакет санкций на российских пилотов. Автогонщики из России будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Более того, они будут должны подписать документ, в котором, помимо запрета на употребление слова «русский» и «Россия», необходимо будет признать солидарность с народом Украины.

Haas расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Россиянин выступал за команду в прошлом сезоне и занял в личном зачёте 21-е место.

Ранее в Haas объяснили причину разрыва контракта с Мазепиным.

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