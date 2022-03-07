В Haas объяснили причину разрыва контракта с Мазепиным

Владелец команды «Формулы-1» Haas Джин Хаас прокомментировал решение расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Было много резкой критики по поводу ситуации на Украине. Она становилась просто сокрушающей. Мы не можем иметь дело со всем этим, другие наш спонсоры не могут», — цитирует Хааса Associated Press.

Бизнесмен также подчеркнул, что компания Haas всегда была главным спонсором команды и не совсем понимает, почему говорили, будто она стала российской.

«Её логотипы всегда были на машине. У нас всё хорошо. Конечно, мы хотели бы больше денег, но мы в порядке», — добавил Хаас.

Haas расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Россиянин выступал за команду в прошлом сезоне и занял в личном зачёте 21-е место.

Ранее Мазепин прокомментировал расторжение контракта с Haas.