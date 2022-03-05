Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал расторжение контракта с командой Haas.

«Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, были полностью проигнорированы», — написал Мазепин на своей странице в Instagram.

По словам Мазепина, он очень расстроен, что не последовало никаких конструктивных шагов от Haas.

FIA приняла решение наложить пакет санкций на российских пилотов. Автогонщики из России будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом при условии соблюдения политического нейтралитета. Более того, они будут должны подписать документ, в котором, помимо запрета на употребление слова «русский» и «Россия», необходимо будет признать солидарность с народом Украины.

Ранее бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с российским пилотом Никитой Мазепиным.